Шанхай закрыли на самый масштабный локдаун за всю пандемию коронавируса

Железнодорожный вокзал в Шанхае. Фото: Kyodo News via Getty Images

В китайском городе Шанхай с 28 марта объявлен локдаун на фоне вспышки заболеваемости COVID-19. Этот карантин – самый масштабный за все время пандемии, передает "Синьхуа".

Карантин в Шанхае будет проходить в два этапа по пять дней каждый. Первыми с 28 марта по 1 апреля будут закрыты экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы. Затем с 1 по 5 апреля аналогично закроют центр Шанхая к западу от реки Хуанпу.

На время действия локдауна жители города должны оставаться дома, общественный транспорт будет недоступен, офисы и предприятия закроют, сотрудников переведут на удаленную работу.

В период карантина жители Шанхая смогут покупать продукты и товары только онлайн и при условии бесконтактной доставки.

Ранее в Китае два человека скончались от COVID-19, впервые с января 2021 года. Кроме того, в стране увеличилось и число заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962492-shanhay-zakryli-na-samyy-masshtabnyy-lokdaun-za-vsyu-pandemiyu-koronavirusa/