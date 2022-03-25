Масочный режим отменен в школах: главный санврач Казахстана подписала постановление

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Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, которое отменяет обязательный масочный режим в школах страны. Об этом сообщается на официальном сайте КСЭК МЗ РК.

В документе указано, что в регионах, находящихся в "зеленой" и "желтой" зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменяется масочный режим, а также разрешать вернуть обратно кабинетную систему обучения. требования:

При этом подчеркивается, что соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

В случае, если регион перейдет в "красную" зону, в организациях образования вновь будет вводиться масочный режим, кабинетную систему обучения также отменят. Исключения - лабораторные и практические занятия.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

Полный текст постановления можно прочесть по этой ссылке.

Напомним, что накануне стало известно об отмене обязательного ношения масок в помещениях по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962196-masochnyy-rezhim-otmenen-v-shkolah-glavnyy-sanvrach-kazahstana-podpisala-postanovlenie/