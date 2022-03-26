Не все казахстанцы готовы отказаться от ношения масок

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Многие казахстанцы считают, что отказываться от масочного режима рано, так как заболевшие коронавирусом пока есть и в Казахстане, и в соседних странах. Медики поддерживают такое мнение.

Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса ослабила антиковидные меры из-за улучшения эпидобстановки. Теперь ношение масок необязательно на улице, а в людных местах – просто рекомендовано.

Корреспонденты телеканала "Астана" провели опрос среди жителей Казахстана и выяснили, что многие пока не готовы отказаться от ношения масок.

"Хорошо, конечно, свежий воздух, весна. Но вообще, мне кажется, масочный режим надо оставить: в России опять повышение (количества случаев заражения коронавирусом – прим. ред.), у нас тоже еще есть случаи";

"Я в курсе, что сейчас новая волна в Китае: у меня там знакомая. Но я надеюсь, что до нас это не доберется, очень надеюсь, потому что хотелось уже снять маски, они надоели";

"Вроде, сейчас никто не болеет – вот и отказываемся. Зачем они нужны, эти маски? Кислорода лишать людей", – рассказали казахстанцы журналистам телеканала.

Медики согласны с подобным мнением и считают, что пока есть зараженные, возможна и новая волна коронавируса.

"Я считаю, что немножко рано (отменять масочный режим – прим. ред.). Вот именно полностью отменить масочный режим сейчас нельзя.

Во-первых, еще есть больные, встречаются единичные случаи. Значит, возможен контакт. И вот маски (ношение масок – прим. ред.) я считаю необходимым оставить в общественных местах и особенно – в медорганизациях", – объясняет замдиректора областной инфекционной больницы ЗКО Вера Запрометова.

Кроме того, произошли изменения и в правилах вакцинации. Теперь препарат Comirnaty от компании Pfizer доступен для всего населения, тогда как раньше он предназначался только для беременных, кормящих женщин, подростков и медработников.

"Лица, которые будут получать первичную вакцинацию данной вакциной, лица, получающие повторно вакцинацию. Для выезда за рубеж, а также все группы лиц, которые подлежат ревакцинации.

Данной вакцины хватит, она имеется во всех медицинских организациях. Все могут обратиться в территориальную поликлинику и получить вакцину", – сообщила руководитель отдела управления здравоохранения Актюбинской области Асия Тржанова.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что для актюбинцев на данный момент доступны более 200 тысяч доз вакцин от разных производителей.

Мнения горожан в вопросе вакцинации разделились. Это также видно из опроса, проведенного телеканалом.

"Не успели сделать, уже прививают людей. Потом неизвестно, какие последствия", "Я уже прошел ревакцинацию. Pfizer. Отлично, никаких побочных эффектов нет", "Уже иммунитет наш за два года привык ко всему, ко всем инфекциям. Мне кажется, не надо", – рассказали жители города.

Тем не менее, в Минздраве отметили, что ревакцинация необходима, поскольку заболеваемость COVID-19 пошла на спад именно благодаря всеобщей иммунизации в Казахстане.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по решению МВК по нераспространению коронавируса обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане.

Кроме того, вчера, 25 марта, главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, которое отменяет обязательный масочный режим в школах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962213-ne-vse-kazahstantsy-gotovy-otkazatsya-ot-nosheniya-masok/