Расширен список казахстанцев, прививаемых вакциной от Pfizer

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала еще одно постановление, которым расширяется список лиц, подлежащих вакцинации препаратом Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Документ появился на официальном сайте Комитета санэпидконтроля МЗ РК.

В соответствии с постановлением, вакцинации против КВИ с применением вакцины Comirnaty подлежат лица в возрасте 12 лет и старше, в том числе иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Также в документе говорится, что лица, получившие первую дозу вакцины Comirnaty за рубежом, могут завершить курс вакцинации ею же в Казахстане.

Вместе с этим было внесено еще несколько изменений в правила вакцинации от коронавируса.

Так, теперь лицам, выезжающим за рубеж, при представлении подтверждающих документов допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными ВОЗ. При этом выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

А интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что на днях вышло другое постановление от Есмагамбетовой – оно тоже расширило перечень лиц, подлежащих вакцинации препаратом от Pfizer.

До этого вакцину от Pfizer/BioNTech на бесплатной основе могли получить лишь подростки, беременные и кормящие женщины, а также медработники и пожилые люди в возрасте от 60 лет.

В конце прошлого года в Казахстане предполагалось ввести платную вакцинацию данным препаратом на добровольной основе, однако уже в 2022 году это решение было отменено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962219-vaktsinoy-ot-pfizer-razreshili-privivatsya-kazahstantsam-v-vozraste-12-let-i-starshe/