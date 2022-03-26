Лишь в 9 из 17 регионов Казахстана за сутки выявили коронавирус
За 25 марта в Казахстане подтвердилось всего 34 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация такова:
- в Нур-Султане – 2;
- в Алматы – 11;
- в Шымкенте – 0;
- в Акмолинской области – 1;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 2;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 7;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 5;
- в Костанайской области – 2;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 3;
- в СКО – 1;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 017 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962208-ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavili-v-vosmi-regionah-kazahstana/