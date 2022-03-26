Лишь в 9 из 17 регионов Казахстана за сутки выявили коронавирус

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За 25 марта в Казахстане подтвердилось всего 34 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация такова:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 11;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 1;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 2;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 7;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 5;

в Костанайской области – 2;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 3;

в СКО – 1;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 017 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962208-ni-odnogo-sluchaya-covid-19-ne-vyyavili-v-vosmi-regionah-kazahstana/