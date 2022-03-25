В семи регионах Казахстана не выявили ни одного случая COVID-19 за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 24 марта, в Казахстане коронавирус подтвердился еще у 22 человек, при этом в семи регионах страны не зарегистрировали ни одного случая заражения. Новые данные приводит официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 1

Алматы - 8

Алматинская область - 1

Атырауская область - 1

Восточно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 1

Костанайская область - 2

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 1

Северо-Казахстанская область - 4

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 1 304 983 случая заражения КВИ.

Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 12 случаев, за сутки до этого сообщалось о 18 новых зараженных.

Напомним, в Казахстане отменили обязательное ношение масок в помещениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962035-v-semi-regionah-kazahstana-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-covid-19/