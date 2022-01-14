Пожилых людей начали прививать вакциной от Pfizer в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Michael Ciaglo / Stringer / Getty Images

С этого дня астанчане старше 60 лет в качестве повторной вакцины против коронавируса могут получить препарат производства Pfizer, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

По данным акимата, согласно постановлению главного санврача Казахстана, разрешена ревакцинация против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску развития тяжелых проявлений коронавируса, с применением вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

В столичных поликлиниках уже приступили к ревакцинации данных категорий граждан вакциной Comirnaty. Подчеркивается, что к ревакцинации допускаются лишь те, у кого нет противопоказаний к получению прививки.

Pfizer доступен только в медицинских учреждениях. Отмечается, что получить его в пунктах вакцинации при торговых центрах невозможно.

В акимате напомнили горожанам, что для вакцинации и ревакцинации граждан развернут 31 прививочный пункт: 26 – в медицинских организациях, 4 – в торговых центрах и на железнодорожном вокзале "Нурлы жол".

Напомним, что накануне главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал документ, в котором дал новые указания касательно проведения вакцинации от коронавируса. В соответствии с ним, была разрешена вакцинация еще двух категорий лиц препаратом от Pfizer.

При этом главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижиббарова рассказала, что в настоящее время вопрос платной вакцинации населения препаратом Pfizer не стоит и не рассматривается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951220-pozhilyh-lyudey-nachali-privivat-vaktsinoy-ot-pfizer-v-nur-sultane/