Список лиц, подлежащих вакцинации Pfizer, расширили в Казахстане

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Сегодня, 24 марта, под председательством Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по нераспространению COVID-19, в ходе которого было решено расширить список категорий лиц, которым разрешается привиться вакциной Pfizer. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

Так, теперь вакцинацию препаратом Pfizer разрешили следующим категориям населения:

лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;

лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;

все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

Напомним, что на заседании также было принято решение отменить обязательное ношение масок в помещениях. Тем не менее, их все еще обязательно носить в медучреждениях.

Отметим, что за минувшие сутки в стране выявили всего 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962011-spisok-lits-podlezhaschih-vaktsinatsii-pfizer-rasshirili-v-kazahstane/