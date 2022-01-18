"Это позиция компании Pfizer": Тугжанов об отмене платной иммунизации их вакциной

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Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК объяснил, почему казахстанцы не смогут привиться платно вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech), передает корреспондент NUR.KZ.

На днях стало известно, что отечественный минздрав больше не рассматривает вопрос о платной вакцинации препаратом от Pfizer.

"В связи с чем было принято такое решение и почему? Ведомство об этом не сообщало. В стране многие люди ждали именно Pfizer на платной основе", - поинтересовались журналисты.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что пока в Казахстане данная вакцина доступна лишь подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также лицам старше 60-ти лет.

"Это позиция компании Pfizer, у них принято решение не использовать вакцину на платной основе. Остальная часть, пожалуйста, используйте нашу вакцину, друзья, "Спутник-V", "QazVac" ничем не уступают по эффективности. Вакцина от Sinopharm признана ВОЗ, с ней можно выезжать за рубеж. Поэтому сегодня поднимать вопросы только вокруг Pfizer, я думаю, это, наверное, не совсем будет правильно", - резюмировал он.

Напомним, ранее главный санврач страны подписал постановление, которым дозволяется ревакцинация препаратом от Pfizer еще двум категориям лиц. Платная вакцинация данным препаратом в постановлении не упоминается.

На прошлой неделе главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижиббарова заявила, что в настоящее время "вопрос платной вакцинации населения препаратом от Pfizer не стоит и не рассматривается".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951779-eto-pozitsiya-kompanii-pfizer-tugzhanov-ob-otmene-platnoy-immunizatsii-ih-vaktsinoy/