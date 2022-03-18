Паспорта вакцинации еще 16 стран мира признали в Казахстане

Паспорт вакцинации. Фото: news.sky.com

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о признании паспортов вакцинации 16 стран мира на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета санэпидконтроля МЗ РК.

Так, по решению Есмагамбетовой, в Казахстане теперь признаются паспорта вакцинации против КВИ еще 16 стран, среди которых:

Белиз;

Боливия;

Бразилия;

Великобритания;

Индонезия;

Испания;

Канада;

Перу;

Сербия;

Тунис;

Узбекистан;

Черногория;

Чехия;

Шри-Ланка;

Эквадор;

Япония.

К документу также приложены отсканированные версии паспортов/сертификатов вакцинации указанных стран.

С полной версией постановления, а также с более полным списком стран с признанным паспортом вакцинации в Казахстане можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о том, что Казахстан побеждает штамм "омикрон". Кроме того, сообщалось, что никаких ограничений в Наурыз в этом году устанавливаться не будет, поскольку вся страна находится в "зеленой" зоне по КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961546-pasporta-vaktsinatsii-esche-16-stran-mira-priznali-v-kazahstane/