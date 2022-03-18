Здоровье
KZ

Паспорта вакцинации еще 16 стран мира признали в Казахстане

Паспорт вакцинации
Паспорт вакцинации. Фото: news.sky.com

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о признании паспортов вакцинации 16 стран мира на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета санэпидконтроля МЗ РК.

Так, по решению Есмагамбетовой, в Казахстане теперь признаются паспорта вакцинации против КВИ еще 16 стран, среди которых:

  • Белиз;
  • Боливия;
  • Бразилия;
  • Великобритания;
  • Индонезия;
  • Испания;
  • Канада;
  • Перу;
  • Сербия;
  • Тунис;
  • Узбекистан;
  • Черногория;
  • Чехия;
  • Шри-Ланка;
  • Эквадор;
  • Япония.

К документу также приложены отсканированные версии паспортов/сертификатов вакцинации указанных стран.

С полной версией постановления, а также с более полным списком стран с признанным паспортом вакцинации в Казахстане можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о том, что Казахстан побеждает штамм "омикрон". Кроме того, сообщалось, что никаких ограничений в Наурыз в этом году устанавливаться не будет, поскольку вся страна находится в "зеленой" зоне по КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961546-pasporta-vaktsinatsii-esche-16-stran-mira-priznali-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.