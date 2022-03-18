Паспорта вакцинации еще 16 стран мира признали в Казахстане
Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о признании паспортов вакцинации 16 стран мира на территории Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета санэпидконтроля МЗ РК.
Так, по решению Есмагамбетовой, в Казахстане теперь признаются паспорта вакцинации против КВИ еще 16 стран, среди которых:
- Белиз;
- Боливия;
- Бразилия;
- Великобритания;
- Индонезия;
- Испания;
- Канада;
- Перу;
- Сербия;
- Тунис;
- Узбекистан;
- Черногория;
- Чехия;
- Шри-Ланка;
- Эквадор;
- Япония.
К документу также приложены отсканированные версии паспортов/сертификатов вакцинации указанных стран.
С полной версией постановления, а также с более полным списком стран с признанным паспортом вакцинации в Казахстане можно ознакомиться здесь.
Напомним, ранее в Минздраве заявили о том, что Казахстан побеждает штамм "омикрон". Кроме того, сообщалось, что никаких ограничений в Наурыз в этом году устанавливаться не будет, поскольку вся страна находится в "зеленой" зоне по КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961546-pasporta-vaktsinatsii-esche-16-stran-mira-priznali-v-kazahstane/