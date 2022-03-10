"Она передана Казахстану": глава МИД высказался о референс-лаборатории в Алматы

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Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди в кулуарах правительства прокомментировал слухи вокруг референс-лаборатории в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мухтар Тлеуберди заявил, что центральная референс-лаборатория, находящаяся в Алматы, действительно была построена на средства США, и оборудование в ней было также предоставлено Штатами.

"Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана.

Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, никаких разработок американские ученые там не ведут или с других стран.

Благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса", - подчеркнул Тлеуберди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960014-ona-peredana-kazahstanu-glava-mid-vyskazalsya-o-referens-laboratorii-v-almaty/