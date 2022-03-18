Минздрав о Наурызе: Вся страна в "зеленой" зоне – мы не ставим ограничений

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава казахстанского Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК заявила, что ведомство не ставит никаких ограничений в праздничные дни Наурыза, поскольку страна находится в "зеленой" зоне по темпам распространения КВИ, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня, имея низкую заболеваемость коронавирусной инфекцией, мы какие-то ограничения не ставим, так как вся страна находится в благополучной "зеленой" зоне.

Конечно, я рекомендую нашим гражданам соблюдать личную гигиену – это профилактика не только воздушно-капельных, но и кишечных инфекций. Если имеются симптомы каких-то болезней, лучше обратиться к врачу и изолироваться дома", – заявила министр.

Напомним, что в Минздраве сегодня также заявили о проблемах поставок лекарств из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961517-minzdrav-o-nauryze-vsya-strana-v-zelenoy-zone-my-ne-stavim-ogranicheniy/