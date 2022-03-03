"Спутник Лайт" начали производить в Караганде

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Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации. Об этом сообщается на официальной странице комплекса в Facebook.

Препарат, разработанный для ревакцинации в российском НИИ им. Гамалеи, зарегистрирован в Казахстане еще в середине прошлого года. Его доказанная эффективность составляет 79,4%.

Валидационные партии данной вакцины уже произведены и отправлены на контроль качества в Россию. Сейчас ожидается регистрация препарата казахстанского производства в РФ.

Отмечается, что именно Карагандинский фармацевтический комплекс наладил выпуск первого препарата от COVID-19 "Спутник V" для вакцинации казахстанцев.

С февраля 2021 года в гражданский оборот было направлено 7 млн доз вакцины. Следующий шаг - освоение производства однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации населения.

Напомним, казахстанцы начали ревакцинироваться "Спутником Лайт" в конце января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959033-sputnik-layt-nachali-proizvodit-v-karagande/