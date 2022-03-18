Глава Минздрава Казахстана: Думаю, мы побеждаем штамм коронавируса "омикрон"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минздрава Казахстана Ажар Гиният в ходе брифинга СЦК заявила о том, что в стране налаживается ситуация с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", передает корреспондент NUR.KZ.

"Уменьшение статистики заболеваемости связано с имеющимся коллективным иммунитетом в Казахстане. Он на сегодня очень высокий, более 65%. Это и вакцинированные, и переболевшие граждане.

Я думаю, что именно омикрон-штамм коронавируса мы сегодня побеждаем", – заявила министр Ажар Гиният.

Глава МЗ сообщила, что подъем заболеваемости из-за "омикрона" в Казахстане длился месяц – с 11 января по 9 февраля текущего года.

В мире, тем временем, продолжают болеть "омикроном": в некоторых странах заболеваемость этим штаммом длится уже 2-3 месяца.

Напомним, в ходе того же брифинга глава Минздрава заявила, что никаких ковидных ограничений в Наурыз в Казахстане не вводится, поскольку страна находится в "зеленой" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961521-glava-minzdrava-dumayu-my-pobezhdaem-shtamm-koronavirusa-omikron/