Глава Минздрава Казахстана: Думаю, мы побеждаем штамм коронавируса "омикрон"
Глава Минздрава Казахстана Ажар Гиният в ходе брифинга СЦК заявила о том, что в стране налаживается ситуация с заболеваемостью штаммом коронавируса "омикрон", передает корреспондент NUR.KZ.
"Уменьшение статистики заболеваемости связано с имеющимся коллективным иммунитетом в Казахстане. Он на сегодня очень высокий, более 65%. Это и вакцинированные, и переболевшие граждане.
Я думаю, что именно омикрон-штамм коронавируса мы сегодня побеждаем", – заявила министр Ажар Гиният.
Глава МЗ сообщила, что подъем заболеваемости из-за "омикрона" в Казахстане длился месяц – с 11 января по 9 февраля текущего года.
В мире, тем временем, продолжают болеть "омикроном": в некоторых странах заболеваемость этим штаммом длится уже 2-3 месяца.
Напомним, в ходе того же брифинга глава Минздрава заявила, что никаких ковидных ограничений в Наурыз в Казахстане не вводится, поскольку страна находится в "зеленой" зоне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961521-glava-minzdrava-dumayu-my-pobezhdaem-shtamm-koronavirusa-omikron/