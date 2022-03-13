Число заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
Накануне сообщалось о 124 новых случаях заражения. Наблюдается уменьшение числа заболевших.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 8;
- в Алматы – 41;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 2;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 5;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 4;
- в Жамбылской области – 2;
- в ЗКО – 3;
- в Карагандинской области – 5;
- в Костанайской области – 9;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 4;
- в СКО – 14;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.
Напомним, за 10 марта в Казахстане подтвердилось 119 случаев заражения COVID-19, за 9 марта выявили 89 человек с КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960409-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/