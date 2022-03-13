Здоровье
KZ

Число заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане

Люди в масках гуляют по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Накануне сообщалось о 124 новых случаях заражения. Наблюдается уменьшение числа заболевших.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 8;
  • в Алматы – 41;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 2;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 5;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 4;
  • в Жамбылской области – 2;
  • в ЗКО – 3;
  • в Карагандинской области – 5;
  • в Костанайской области – 9;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 0;
  • в Павлодарской области – 4;
  • в СКО – 14;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.

Напомним, за 10 марта в Казахстане подтвердилось 119 случаев заражения COVID-19, за 9 марта выявили 89 человек с КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960409-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.