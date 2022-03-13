Число заболевших коронавирусом снизилось в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Накануне сообщалось о 124 новых случаях заражения. Наблюдается уменьшение числа заболевших.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 8;

в Алматы – 41;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 5;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 4;

в Жамбылской области – 2;

в ЗКО – 3;

в Карагандинской области – 5;

в Костанайской области – 9;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 4;

в СКО – 14;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 442 случая.

Напомним, за 10 марта в Казахстане подтвердилось 119 случаев заражения COVID-19, за 9 марта выявили 89 человек с КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960409-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-v-kazahstane/