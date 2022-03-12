Более 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки, 11 марта, в Казахстане выявили 124 случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 9
- город Алматы - 40
- город Шымкент - 4
- Акмолинская область - 3
- Актюбинская область - 3
- Алматинская область - 3
- Атырауская область - 8
- Восточно-Казахстанская область - 10
- Жамбылская область - 2
- Западно-Казахстанская область - 3
- Карагандинская область - 6
- Костанайская область - 5
- Кызылординская область - 1
- Павлодарская область - 7
- Северо-Казахстанская область - 17
- Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлено 1 304 344 заболевших.
Напомним, за сутки 10 марта в Казахстане подтвердилось 119 случаев заражения COVID-19, за 9 марта выявили 89 человек с КВИ, 8 марта было обнаружено 87 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960318-bolee-100-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/