Более 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки, 11 марта, в Казахстане выявили 124 случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9

город Алматы - 40

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 3

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 3

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 10

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 6

Костанайская область - 5

Кызылординская область - 1

Павлодарская область - 7

Северо-Казахстанская область - 17

Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлено 1 304 344 заболевших.

Напомним, за сутки 10 марта в Казахстане подтвердилось 119 случаев заражения COVID-19, за 9 марта выявили 89 человек с КВИ, 8 марта было обнаружено 87 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960318-bolee-100-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/