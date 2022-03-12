Здоровье
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Более 100 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Парень держит градусник в руке
Иллюстративное фото: pexels.com

За прошедшие сутки, 11 марта, в Казахстане выявили 124 случая заражения коронавирусом. Новые данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 9
  • город Алматы - 40
  • город Шымкент - 4
  • Акмолинская область - 3
  • Актюбинская область - 3
  • Алматинская область - 3
  • Атырауская область - 8
  • Восточно-Казахстанская область - 10
  • Жамбылская область - 2
  • Западно-Казахстанская область - 3
  • Карагандинская область - 6
  • Костанайская область - 5
  • Кызылординская область - 1
  • Павлодарская область - 7
  • Северо-Казахстанская область - 17
  • Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлено 1 304 344 заболевших.

Напомним, за сутки 10 марта в Казахстане подтвердилось 119 случаев заражения COVID-19, за 9 марта выявили 89 человек с КВИ, 8 марта было обнаружено 87 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960318-bolee-100-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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