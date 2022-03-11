Россия сняла все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии

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Российские власти приняли решение снять все ограничения на полеты, введенные в отношении Казахстана во время пандемии коронавируса.

Как указывается на официальном сайте Росавиации, РФ снимет все ограничения, введенные из-за COVID-19, на полеты в Казахстан, а также еще в семь стран: Азербайджан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

Решение уже принято на уровне правительства России и касается всех регулярных и нерегулярных полетов.

Теперь полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей указанных стран по авиасообщению.

При этом все авиакомпании по-прежнему должны будут соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960244-rossiya-snyala-vse-ogranicheniya-na-polety-v-kazahstan-vvedennye-vo-vremya-pandemii/