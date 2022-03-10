Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 89 случаев

Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 9 марта, в Казахстане зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне сообщалось о 87 новых зараженных КВИ, а за сутки до этого суточный прирост составил 77 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 7

Алматы - 22

Шымкент - 4

Акмолинская область - 4

Актюбинская область - 1

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 2

Жамбылская область - 4

Карагандинская область - 9

Костанайская область - 2

Павлодарская область - 8

Северо-Казахстанская область - 23

Всего в Казахстане зарегистрировали 1 304 101 случай заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959962-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-89-sluchaev/