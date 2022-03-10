Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 89 случаев
За минувшие сутки, 9 марта, в Казахстане зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, накануне сообщалось о 87 новых зараженных КВИ, а за сутки до этого суточный прирост составил 77 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 7
- Алматы - 22
- Шымкент - 4
- Акмолинская область - 4
- Актюбинская область - 1
- Атырауская область - 3
- Восточно-Казахстанская область - 2
- Жамбылская область - 4
- Карагандинская область - 9
- Костанайская область - 2
- Павлодарская область - 8
- Северо-Казахстанская область - 23
Всего в Казахстане зарегистрировали 1 304 101 случай заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959962-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-89-sluchaev/