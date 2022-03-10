Здоровье
KZ

Суточный прирост зараженных COVID-19 в Казахстане вырос до 89 случаев

Девушки в шляпе сдает анализ на КВИ
Иллюстративное фото: Wang Dongming/China News Service via Getty Images

За минувшие сутки, 9 марта, в Казахстане зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, накануне сообщалось о 87 новых зараженных КВИ, а за сутки до этого суточный прирост составил 77 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 7
  • Алматы - 22
  • Шымкент - 4
  • Акмолинская область - 4
  • Актюбинская область - 1
  • Атырауская область - 3
  • Восточно-Казахстанская область - 2
  • Жамбылская область - 4
  • Карагандинская область - 9
  • Костанайская область - 2
  • Павлодарская область - 8
  • Северо-Казахстанская область - 23

Всего в Казахстане зарегистрировали 1 304 101 случай заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959962-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-v-kazahstane-vyros-do-89-sluchaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.