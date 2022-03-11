Здоровье
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119 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Врачи в защитных костюмах
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За прошедшие сутки, 10 марта, в Казахстане зарегистрировали 119 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 89 случаев, а за сутки до этого - 87 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 10;
  • Алматы - 33;
  • город Шымкент - 2;
  • Акмолинская область - 2;
  • Актюбинская область - 3;
  • Алматинская область - 3;
  • Атырауская область - 2;
  • Восточно-Казахстанская область - 7;
  • Жамбылская область - 1;
  • Западно-Казахстанская область - 9;
  • Карагандинская область - 7;
  • Костанайская область - 11;
  • Кызылординская область - 1;
  • Павлодарская область - 9;
  • Северо-Казахстанская область - 19.

Всего в стране выявили 1 304 220 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960157-119-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/

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