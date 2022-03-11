119 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За прошедшие сутки, 10 марта, в Казахстане зарегистрировали 119 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 89 случаев, а за сутки до этого - 87 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 10;

Алматы - 33;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 2;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 2;

Восточно-Казахстанская область - 7;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 9;

Карагандинская область - 7;

Костанайская область - 11;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 9;

Северо-Казахстанская область - 19.

Всего в стране выявили 1 304 220 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960157-119-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/