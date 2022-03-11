119 случаев заражения КВИ выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки, 10 марта, в Казахстане зарегистрировали 119 случаев заражения коронавирусом. Актуальные данные опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Накануне суточный прирост зараженных КВИ составил 89 случаев, а за сутки до этого - 87 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 10;
- Алматы - 33;
- город Шымкент - 2;
- Акмолинская область - 2;
- Актюбинская область - 3;
- Алматинская область - 3;
- Атырауская область - 2;
- Восточно-Казахстанская область - 7;
- Жамбылская область - 1;
- Западно-Казахстанская область - 9;
- Карагандинская область - 7;
- Костанайская область - 11;
- Кызылординская область - 1;
- Павлодарская область - 9;
- Северо-Казахстанская область - 19.
Всего в стране выявили 1 304 220 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960157-119-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/