Более 500 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
523 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией за 24 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что в последние дни прирост заболевших КВИ сохраняется примерно на одном уровне. Так, накануне утром сообщалось о 566 случаях заражения COVID-19, а за сутки до этого в стране выявили 598 случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа больше всего заболевших КВИ зарегистрировали в Алматы. Ситуация в регионах республики выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 32;
- в городе Алматы – 144;
- в городе Шымкент – 6;
- в Акмолинской области –20;
- в Актюбинской области – 4;
- в Алматинской области – 48;
- в Атырауской области – 7;
- в ВКО – 25;
- в Жамбылской области – 14;
- в ЗКО – 14;
- в Карагандинской области – 41;
- в Костанайской области – 49;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 8;
- в Павлодарской области – 36;
- в СКО – 70;
- в Туркестанской области – 4.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 301 253 случая заболевания COVID-19.
Напомним, что накануне Алматы покинул "красную" зону по темпам распространения КВИ.
Кроме того, главный санврач Нур-Султана разрешила проведение детских утренников в честь предстоящих праздников при соблюдении определенных условий. Позже комментарий насчет утренников дал и заместитель главного санврача Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957863-bolee-500-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/