Здоровье
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Более 500 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Врач берет одну из ампул с подноса
Иллюстративное фото: Images By Tang Ming Tung / Getty Images

523 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией за 24 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что в последние дни прирост заболевших КВИ сохраняется примерно на одном уровне. Так, накануне утром сообщалось о 566 случаях заражения COVID-19, а за сутки до этого в стране выявили 598 случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа больше всего заболевших КВИ зарегистрировали в Алматы. Ситуация в регионах республики выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 32;
  • в городе Алматы – 144;
  • в городе Шымкент – 6;
  • в Акмолинской области –20;
  • в Актюбинской области – 4;
  • в Алматинской области – 48;
  • в Атырауской области – 7;
  • в ВКО – 25;
  • в Жамбылской области – 14;
  • в ЗКО – 14;
  • в Карагандинской области – 41;
  • в Костанайской области – 49;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 8;
  • в Павлодарской области – 36;
  • в СКО – 70;
  • в Туркестанской области – 4.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 301 253 случая заболевания COVID-19.

Напомним, что накануне Алматы покинул "красную" зону по темпам распространения КВИ.

Кроме того, главный санврач Нур-Султана разрешила проведение детских утренников в честь предстоящих праздников при соблюдении определенных условий. Позже комментарий насчет утренников дал и заместитель главного санврача Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957863-bolee-500-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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