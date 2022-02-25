Более 500 заболевших COVID-19 выявили в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: Images By Tang Ming Tung / Getty Images

523 казахстанца заразились коронавирусной инфекцией за 24 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что в последние дни прирост заболевших КВИ сохраняется примерно на одном уровне. Так, накануне утром сообщалось о 566 случаях заражения COVID-19, а за сутки до этого в стране выявили 598 случаев заражения коронавирусом.

За последние 24 часа больше всего заболевших КВИ зарегистрировали в Алматы. Ситуация в регионах республики выглядит так:

в городе Нур-Султан – 32;

в городе Алматы – 144;

в городе Шымкент – 6;

в Акмолинской области –20;

в Актюбинской области – 4;

в Алматинской области – 48;

в Атырауской области – 7;

в ВКО – 25;

в Жамбылской области – 14;

в ЗКО – 14;

в Карагандинской области – 41;

в Костанайской области – 49;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 8;

в Павлодарской области – 36;

в СКО – 70;

в Туркестанской области – 4.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 301 253 случая заболевания COVID-19.

Напомним, что накануне Алматы покинул "красную" зону по темпам распространения КВИ.

Кроме того, главный санврач Нур-Султана разрешила проведение детских утренников в честь предстоящих праздников при соблюдении определенных условий. Позже комментарий насчет утренников дал и заместитель главного санврача Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957863-bolee-500-novyh-sluchaev-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/