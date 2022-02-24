Утренники в Нур-Султане разрешили, но с определенными условиями

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Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на рассказала, каким образом можно организовать утренники в детсадах и школах во время весенних праздников, передает корреспондент NUR.KZ.

Бейсенова сообщила, что в столице продолжают регистрировать случаи КВИ.

"В связи с предстоящими праздниками, учитывая продолжающуюся регистрацию заболевания коронавирусом, в организациях школьного и дошкольного образования не разрешается проводить массовые мероприятия с соединением классов и групп", - сказала она.

При этом санврач отметила, что предусмотрены некоторые послабления в связи с тем, что столица находится в "зеленой" зоне.

"Проведение мероприятий на объектах образования разрешается групповое, то есть в одной группе одно мероприятие. Но при этом в соответствии с тем, что мы сейчас находимся в "зеленой" зоне, разрешается участие родителей на этих утренниках, при соблюдении системы Ashyq - для родителей с "синим" и "зеленым" статусом", - резюмировала Бейсенова.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 566 казахстанцев. Кроме того, Алматы перешел из "красной" в "желтую" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957687-utrenniki-v-nur-sultane-razreshili-no-s-opredelennymi-usloviyami/