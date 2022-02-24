Алматы покинул "красную" зону по темпам распространения КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Южная столица перешла в "желтую" зону по темпам распространения КВИ. Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидситуации в регионах, которая появилась в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В самой неблагополучной, "красной", зоне осталась всего одна область, в "желтой" – три региона, в том числе Алматы, в "зеленой" – все остальные регионы.

В целом, ситуация в регионах на 24 февраля выглядит следующим образом:

в "красной" зоне: Северо-Казахстанская область;

в "желтой" зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области;

в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане подтвердились 566 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957594-almaty-pokinul-krasnuyu-zonu-po-tempam-rasprostraneniya-covid-19/