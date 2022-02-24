Коронавирус за сутки подтвердился еще у 566 казахстанцев

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За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 566 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 598 заболевших за 22 февраля, за день до этого – о 483-х. Для сравнения, месяц назад этот показатель достигал 11 340.

За 23 февраля было выявлено 566 случаев заболевания. В разрезе регионов ситуация следующая:

в Нур-Султане – 43;

в Алматы – 158;

в Шымкенте – 6;

в Акмолинской области – 28;

в Актюбинской области – 6;

в Алматинской области – 21;

в Атырауской области – 9;

в ВКО – 36;

в Жамбылской области – 11;

в ЗКО – 20;

в Карагандинской области – 47;

в Костанайской области – 44;

в Кызылординской области – 6;

в Мангистауской области – 15;

в Павлодарской области – 47;

в СКО – 68;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 300 730 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957590-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-esche-u-566-kazahstantsev/