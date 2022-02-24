Здоровье
KZ

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 566 казахстанцев

Медработница держит в руках пробирку и ватную палочку
Иллюстративное фото: Carlos Gil Andreu/Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 566 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Накануне сообщалось о 598 заболевших за 22 февраля, за день до этого – о 483-х. Для сравнения, месяц назад этот показатель достигал 11 340.

За 23 февраля было выявлено 566 случаев заболевания. В разрезе регионов ситуация следующая:

  • в Нур-Султане – 43;
  • в Алматы – 158;
  • в Шымкенте – 6;
  • в Акмолинской области – 28;
  • в Актюбинской области – 6;
  • в Алматинской области – 21;
  • в Атырауской области – 9;
  • в ВКО – 36;
  • в Жамбылской области – 11;
  • в ЗКО – 20;
  • в Карагандинской области – 47;
  • в Костанайской области – 44;
  • в Кызылординской области – 6;
  • в Мангистауской области – 15;
  • в Павлодарской области – 47;
  • в СКО – 68;
  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 300 730 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957590-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-esche-u-566-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.