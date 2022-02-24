Коронавирус за сутки подтвердился еще у 566 казахстанцев
За минувшие сутки в Казахстане подтвердились 566 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Накануне сообщалось о 598 заболевших за 22 февраля, за день до этого – о 483-х. Для сравнения, месяц назад этот показатель достигал 11 340.
За 23 февраля было выявлено 566 случаев заболевания. В разрезе регионов ситуация следующая:
- в Нур-Султане – 43;
- в Алматы – 158;
- в Шымкенте – 6;
- в Акмолинской области – 28;
- в Актюбинской области – 6;
- в Алматинской области – 21;
- в Атырауской области – 9;
- в ВКО – 36;
- в Жамбылской области – 11;
- в ЗКО – 20;
- в Карагандинской области – 47;
- в Костанайской области – 44;
- в Кызылординской области – 6;
- в Мангистауской области – 15;
- в Павлодарской области – 47;
- в СКО – 68;
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 300 730 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957590-koronavirus-za-sutki-podtverdilsya-esche-u-566-kazahstantsev/