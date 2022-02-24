Можно ли проводить утренники в детсадах и школах Алматы к 8 марта и Наурызу

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Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, можно ли проводить утренники в алматинских детских садах и школах к 8 марта и Наурызу, передает NUR.KZ.

"С учетом постановления главного санврача Казахстана от 18 февраля текущего года, мероприятия возможны в организациях образования Алматы.

В детском саду в условиях одной группы, родители могут участвовать при "зеленом" или "синем" статусе в Ashyq. Эти требования касаются и школьников и их родителей", - заявил Байгабулов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Казахстане подтвердились 566 новых случаев заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957785-mozhno-li-provodit-utrenniki-v-detsadah-i-shkolah-almaty-k-8-marta-i-nauryzu/