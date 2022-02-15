Специалист предупредил о риске развития бактериальной пневмонии при COVID-19

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Специалист из Роспотребнадзора предупредил о развитии бактериальной пневмонии при кислородотерапии, передает Газета.

"Как только вы включаете любую принудительную вентиляцию легких, а подача кислорода – это принудительная вентиляция, вы способствуете обмену бактериальной флорой между верхними и нижними дыхательными путями", - говорит главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина.

Врач добавила, что так как во рту и в носу человека всегда много бактерий, поток воздуха при кислородотерапии заносит их в легкие и трахею. А слизистая способна абсорбировать микроорганизмы лишь в нормальном состоянии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956167-spetsialist-predupredil-o-riske-razvitiya-bakterialnoy-pnevmonii-pri-covid-19/