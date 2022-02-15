Чуть более тысячи больных КВИ выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Ежесуточный прирост зараженных коронавирусом снижается изо дня в день. Так, в прошлое воскресенье в стране выявили 1311 случаев заражения, за два дня до этого – 2283, еще двумя днями ранее – 3329 случаев. Притом месяц назад этот показатель превышал 12 тысяч.

За последние же сутки в стране подтвердились 1 173 случая заражения, из них:

в Нур-Султане – 64;

в Алматы – 480;

в Шымкенте – 13;

в Акмолинской области – 75;

в Актюбинской области – 7;

в Алматинской области – 91;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 33;

в Жамбылской области – 19;

в ЗКО – 25;

в Карагандинской области – 75;

в Костанайской области – 45;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 141;

в СКО – 95;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956100-chut-bolee-tysyachi-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/