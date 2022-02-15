Чуть более тысячи больных КВИ выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Ежесуточный прирост зараженных коронавирусом снижается изо дня в день. Так, в прошлое воскресенье в стране выявили 1311 случаев заражения, за два дня до этого – 2283, еще двумя днями ранее – 3329 случаев. Притом месяц назад этот показатель превышал 12 тысяч.
За последние же сутки в стране подтвердились 1 173 случая заражения, из них:
- в Нур-Султане – 64;
- в Алматы – 480;
- в Шымкенте – 13;
- в Акмолинской области – 75;
- в Актюбинской области – 7;
- в Алматинской области – 91;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 33;
- в Жамбылской области – 19;
- в ЗКО – 25;
- в Карагандинской области – 75;
- в Костанайской области – 45;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 4;
- в Павлодарской области – 141;
- в СКО – 95;
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956100-chut-bolee-tysyachi-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/