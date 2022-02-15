Здоровье
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Чуть более тысячи больных КВИ выявили за сутки в Казахстане

Сотрудник лаборатории проверяет биоматериал
Иллюстративное фото: Pedro Vilela/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Ежесуточный прирост зараженных коронавирусом снижается изо дня в день. Так, в прошлое воскресенье в стране выявили 1311 случаев заражения, за два дня до этого – 2283, еще двумя днями ранее – 3329 случаев. Притом месяц назад этот показатель превышал 12 тысяч.

За последние же сутки в стране подтвердились 1 173 случая заражения, из них:

  • в Нур-Султане – 64;
  • в Алматы – 480;
  • в Шымкенте – 13;
  • в Акмолинской области – 75;
  • в Актюбинской области – 7;
  • в Алматинской области – 91;
  • в Атырауской области – 4;
  • в ВКО – 33;
  • в Жамбылской области – 19;
  • в ЗКО – 25;
  • в Карагандинской области – 75;
  • в Костанайской области – 45;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 4;
  • в Павлодарской области – 141;
  • в СКО – 95;
  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 292 393 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956100-chut-bolee-tysyachi-zarazhennyh-koronavirusom-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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