"Младенцев не выписывают из роддома без прививки от КВИ": в Минздраве ответили на рассылку

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Казахстанцы рассылают в соцсетях информацию о том, что сейчас в стране новорожденных не выписывают из роддома, пока они не получат прививку от коронавируса. Эти данные официально опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

О появившейся в соцсетях рассылке сообщает портал Stopfake.kz. Авторы рассылки пишут, что младенцы якобы в обязательном порядке сейчас получают прививку от COVID-19 в роддоме.

Однако официальный представитель КСЭК Минздрава Ержан Байтанаев опроверг эту информацию.

"У нас в стране, как и во всем мире, вакцинации против COVID-19 для новорожденных детей нет. В Казахстане детей от COVID-19 вакцинируют с 12 лет. Разрешенная вакцина - Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Она одобрена ВОЗ. Подростков старше 12 лет в Казахстане вакцинируют исключительно с добровольного согласия их родителей или опекунов", - напомнил он.

Байтанаев также призвал казахстанцев не распространять заведомо ложную информацию и напомнил, что за подобные действия в нашей стране предусмотрена ответственность.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956092-mladentsev-ne-vypisyvayut-iz-roddoma-bez-privivki-ot-kvi-v-minzdrave-otvetili-na-rassylku/