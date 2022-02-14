Подтверждена безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Иллюстративное фото: JOEL SAGET/AFP via Getty Images

Результаты исследований показали безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт", передает Telegram РФПИ.

В исследованиях, проведенных в России и Азербайджане, приняли участие 200 добровольцев, то есть по 100 в каждой стране. Результаты показали, что комбинации вакцин AstraZeneca, "Спутник V" и "Спутник Лайт" оказалась безопасной.

О промежуточных результатах второй фазы клинических испытаний объявили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также сами AstraZeneca и "Р-Фарм".

"Предварительные данные комбинированного применения вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca подтверждают правильность использования различных вакцин в ходе ревакцинации. В условиях возникновения новых опасных штаммов коронавируса именно подобный подход способен обеспечить безопасную, эффективную и долгосрочную защиту", - рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, в Австралии официально изменили понятие "полностью привитый".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956015-podtverzhdena-bezopasnost-kombinatsii-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt/