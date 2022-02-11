Названа главная особенность пандемии COVID-19

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Профессор озвучил главную особенность пандемии COVID-19, передает Ura.ru.

Оспу и полиомиелит удалось ликвидировать эффективной вакциной. Что касается пандемии COVID-19, ее победить можно при помощи не только прививки, но и созданного коллективного иммунитета.

"То есть будут еще какие-то штаммы, и когда их совокупность приведет к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам, то, в сочетании с вакциной, получится хороший результат", - говорит доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

По словам Бутенко, таких пандемий, как COVID-19 с таким количеством заболевших в мире еще никогда не было.

Профессор МГУ Алексей Аграновский подтвердил слова коллеги.

"По всем последствиям - экономическим, психологическим - пандемия самая большая", - сказал он, добавив, что показатели смертности от COVID-19 в мире высокие.

Ранее мы писали, что Билл Гейтс напишет книгу о том, как предотвратить следующую пандемию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955669-nazvana-glavnaya-osobennost-pandemii-covid-19/