Вирусолог заявил о риске появления суперштамма COVID-19

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Вирусолог рассказал, в каких регионах возможно появление нового суперштамма коронавируса, передают Известия.

В регионах, где большинство жителей переболели COVID-19, вакцинировались или сделали бустерный укол, риск появления новых вариантов гораздо ниже. В отличие от Китая и других стран Южной Азии.

"В Китае живет 1,5 млрд фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 млрд непереболевших людей- это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", - говорит вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В целом появление нового суперштамма является маловероятным. Так как вышеупомянутые страны закрыты и строго соблюдают антиковидные меры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955954-virusolog-zayavil-o-riske-poyavleniya-supershtamma-covid-19/