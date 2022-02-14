Число новых случаев КВИ в Казахстане значительно снизилось

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки, 13 февраля, еще 1311 человек в Казахстане заразились коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, в Казахстане вновь отмечается тенденция к уменьшению суточного прироста зараженных КВИ - накануне сообщалось о 1,9 тыс. случаях заражения, за сутки до этого суточный прирост составлял 2283 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 112

Алматы - 382

Шымкент - 7

Акмолинская область - 108

Актюбинская область - 22

Алматинская область - 70

Атырауская область - 17

Восточно-Казахстанская область - 36

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 36

Карагандинская область - 74

Костанайская область - 115

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 157

Северо-Казахстанская область - 143

Туркестанская область - 2

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 291 220 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955926-chislo-novyh-sluchaev-kvi-v-kazahstane-snizilos-1311/