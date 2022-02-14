Число новых случаев КВИ в Казахстане значительно снизилось
За последние сутки, 13 февраля, еще 1311 человек в Казахстане заразились коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, в Казахстане вновь отмечается тенденция к уменьшению суточного прироста зараженных КВИ - накануне сообщалось о 1,9 тыс. случаях заражения, за сутки до этого суточный прирост составлял 2283 новых зараженных.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 112
- Алматы - 382
- Шымкент - 7
- Акмолинская область - 108
- Актюбинская область - 22
- Алматинская область - 70
- Атырауская область - 17
- Восточно-Казахстанская область - 36
- Жамбылская область - 13
- Западно-Казахстанская область - 36
- Карагандинская область - 74
- Костанайская область - 115
- Кызылординская область - 12
- Мангистауская область - 5
- Павлодарская область - 157
- Северо-Казахстанская область - 143
- Туркестанская область - 2
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 291 220 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955926-chislo-novyh-sluchaev-kvi-v-kazahstane-snizilos-1311/