Здоровье
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Число новых случаев КВИ в Казахстане значительно снизилось

Люди в масках гуляют по городу
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки, 13 февраля, еще 1311 человек в Казахстане заразились коронавирусом. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, в Казахстане вновь отмечается тенденция к уменьшению суточного прироста зараженных КВИ - накануне сообщалось о 1,9 тыс. случаях заражения, за сутки до этого суточный прирост составлял 2283 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 112
  • Алматы - 382
  • Шымкент - 7
  • Акмолинская область - 108
  • Актюбинская область - 22
  • Алматинская область - 70
  • Атырауская область - 17
  • Восточно-Казахстанская область - 36
  • Жамбылская область - 13
  • Западно-Казахстанская область - 36
  • Карагандинская область - 74
  • Костанайская область - 115
  • Кызылординская область - 12
  • Мангистауская область - 5
  • Павлодарская область - 157
  • Северо-Казахстанская область - 143
  • Туркестанская область - 2

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 291 220 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955926-chislo-novyh-sluchaev-kvi-v-kazahstane-snizilos-1311/

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