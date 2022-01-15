Более 12 тыс. новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 381 новый случай заболевания COVID-19. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Заболеваемость в стране продолжает стремительно расти. Еще 12 января в стране выявили 9122 случая заражения коронавирусом, 13-го числа этот показатель составил 10418, и уже 14-го – превысил отметку в 12 тысяч, достигнув 12 381.

В целом, в разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:

в городе Нур-Султан – 5 788;

в городе Алматы – 1 549;

в городе Шымкент – 380;

в Акмолинской области –330;

в Актюбинской области – 300;

в Алматинской области – 405;

в Атырауской области – 521;

в ВКО – 105;

в Жамбылской области – 192;

в ЗКО – 246;

в Карагандинской области – 1 521;

в Костанайской области – 104;

в Кызылординской области – 320;

в Мангистауской области – 234;

в Павлодарской области – 223;

в СКО – 22;

в Туркестанской области – 141.

Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев.

По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 13 января медики выявили 42 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ и 2 летальных случая. Еще 10 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951282-bolee-12-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/