Более 12 тыс. новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 381 новый случай заболевания COVID-19. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Заболеваемость в стране продолжает стремительно расти. Еще 12 января в стране выявили 9122 случая заражения коронавирусом, 13-го числа этот показатель составил 10418, и уже 14-го – превысил отметку в 12 тысяч, достигнув 12 381.
В целом, в разрезе регионов ситуация с новыми случаями такова:
- в городе Нур-Султан – 5 788;
- в городе Алматы – 1 549;
- в городе Шымкент – 380;
- в Акмолинской области –330;
- в Актюбинской области – 300;
- в Алматинской области – 405;
- в Атырауской области – 521;
- в ВКО – 105;
- в Жамбылской области – 192;
- в ЗКО – 246;
- в Карагандинской области – 1 521;
- в Костанайской области – 104;
- в Кызылординской области – 320;
- в Мангистауской области – 234;
- в Павлодарской области – 223;
- в СКО – 22;
- в Туркестанской области – 141.
Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев.
По информации, которую публикует в своем Telegram-канале Минздрав, за 13 января медики выявили 42 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ и 2 летальных случая. Еще 10 человек в тот же день скончались от осложнений COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951282-bolee-12-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/