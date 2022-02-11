Комаровский назвал два отличительных симптома омикрон-штамма

Евгений Комаровский. Кадр из видео: YouTube/Доктор Комаровский

Врач и телеведущий, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о двух симптомах, которые отличают омикрон-штамм от других вариантов, передает РИА Новости.

"Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида - это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", - говорит Комаровский.

Слабость зараженный омикрон-штаммом человек чувствует уже на начальном этапе болезни. А вот при штамме "дельта" данный симптом проявляется только через несколько дней.

"Второй симптом - очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при "омикроне" - сразу же", - объяснил врач.

Ранее Евгений Комаровский назвал группу людей, которые являются "резервуаром" для появления новых штаммов коронавируса. А также объяснил, почему потеря обоняния при COVID-19 может быть смертельно опасной.

Также мы писали о смертельно опасном симптоме у детей при заболевании омикрон-штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955622-komarovskiy-nazval-dva-otlichitelnyh-simptoma-omikron-shtamma/