Комаровский объяснил, почему потеря обоняния при COVID-19 может быть смертельно опасной

Иллюстративное фото: Pexels

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему потеря обоняния при COVID-19 может оказаться опасной, передает Пятый канал.

Потеря обоняния и способность чувствовать вкусы являются распространенным симптомом у больных COVID-19. Врач Комаровский рассказал, к каким смертельно опасным последствиям это может привести.

"Есть две ситуации, когда отсутствие обоняния реально угрожает нашей жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов", - говорит врач.

В этом случае следует попросить близких людей проверять пищу на вкус перед подачей на стол.

Во втором случае, как рассказал Комаровский, отсутствие обоняния может привести к пожару. Так как человек может не почувствовать вовремя запаха дыма или газа. Для подстраховки в таких случаях следует установить датчики дыма в доме и чаще проверять газовое оборудование.

Ранее врачи рассказали, почему прививающимся следует отказаться от вегетарианства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1939877-komarovskiy-obyasnil-pochemu-poterya-obonyaniya-pri-covid-19-mozhet-byt-smertelno-opasnoy/