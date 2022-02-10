Главный санврач: В Нур-Султане доминирует циркуляция штамма "омикрон"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На пресс-конференции в акимате Нур-Султана главный санврач столицы заявила, что 70% из проверенных положительных ПЦР-тестов показали наличие штамма "омикрон" у больных астанчан, передает корреспондент NUR.KZ.

"В начале года было проведено секвенирование 51 ПЦР-положительных проб от больных, в результате которых штамм "омикрон" выявлен более чем у 70,6% заболевших коронавирусом астанчан, на штамм "дельта" приходится 29,4%.

Таким образом, в столице доминирует циркуляция омикрон-штамма, но при этом нельзя забывать о том, что дельта-штамм, на который приходится 29,4%, вызывает наиболее тяжелые формы течения заболевания с высокой летальностью", - заявила главный санврач Сархат Бейсенова.

По ее мнению, снижение заболеваемости в городе связано с приближением населения к коллективному иммунитету из-за большого процента вакцинированных жителей и переболевших – тех, у кого есть иммунитет.

По городу в настоящее время количество вакцинированных I компонентом составляет 503 967 человек, II компонентом – 471 619 человек. Из числа подлежащих ревакцинации привито 73 885, или 30,2% человек.

Также Сархат Бейсенова рассказала о заболеваемости школьников.

"С начала года среди школьников зарегистрировано 5929 случаев, из них 365 находились на офлайн, 3345 – на онлайн-обучении, 2219 – заболевшие в период нахождения на каникулах до 17 января", – заявила Бейсенова.

Напомним, ранее российский педиатр рассказал об опасном симптоме у детей при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955550-glavnyy-sanvrach-v-nur-sultane-dominiruet-tsirkulyatsiya-shtamma-omikron/