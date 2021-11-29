Комаровский назвал людей, которые являются "резервуаром" для мутаций коронавируса

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие люди являются "резервуаром" для мутаций COVID-19, передает Life.

Медик отметил, что вирус убивает в основном людей с хорошим иммунитетом. А что касается пациентом с ослабленной иммунной системой, в их организме он может засесть и мутировать. Таким образом, появляются различные новые варианты.

"Мы все должны понимать, в чем состоит механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться", - сказал Комаровский.

Первый случай заражения новым штаммом "омикрон" был выявлен в ЮАР. Российский вирусолог предположил, что он мог возникнуть в организме ВИЧ-инфицированного человека.

Китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила о планах разработать вакцину от нового варианта, если она потребуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944445-komarovskiy-nazval-lyudey-kotorye-yavlyayutsya-rezervuarom-dlya-mutatsiy-koronavirusa/