Назван смертельно опасный симптом омикрон-штамма у детей

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Педиатр рассказал, что при заболевании омикрон-штаммом у детей до пяти лет может развиться опасный симптом, требующий немедленной госпитализации, передает Ura.ru.

"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при омикрон-штамме, так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление", - говорит врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Стеноз развивается буквально за несколько часов. Если ребенка при этом не госпитализировать вовремя, он может умереть.

Симптомами стеноза гортани являются побледневший или посиневший носогубный треугольник, одышка, беспокойство, осипший голос, "лающий" кашель. При таком состоянии дыхание ребенка частое, шумное, свистящее участием вспомогательной мускулатуры.

Отоларинголог Иван Лесков заявил, что детские госпитализации с омикрон-штаммом чаще всего связаны с ларенготрахеобронхитом.

"Стенозирующий ларингит опасен в возрасте до четырех лет, так как при нем начинается отек подскладкового пространства гортани, и если эти поверхности соприкоснутся, произойдет рефлекторный спазм с полным перекрытием дыхания", - объяснил Токарев.

У детей от пяти лет данное состояние можно вылечить без госпитализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955455-nazvan-smertelno-opasnyy-simptom-omikron-shtamma-u-detey/