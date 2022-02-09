"Я не стала исключением": Светлана Лобода заболела COVID-19 и объявила о переносе концерта

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Звезда была вынуждена объявить о переносе концерта в Минске, передает NUR.KZ.

О своей болезни артистка рассказала в Instagram.

"Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением. Мне очень жаль, но я вынуждена перенести концерт в "Минск- Арена" на 4 марта. Пока буду лечиться. Знаю, что аншлаг, что вы ждете этой встречи долго, так же, как и я. Обещаю, все будет в лучшем виде. Очень люблю вас. Все билеты действительны- обменивать и сдавать ничего не надо", - написала Лобода, опубликовав фотографию положительного экспресс-теста на COVID-19.

Концерт должен был состояться 12 февраля.

Поклонники, конечно, расстроились от такого известия, но заверили, что подождут любимую певицу, а также пожелали ей скорейшего выздоровления.

"Выздоравливай! Зритель тебя очень любит и подождет", "Мы очень волнуемся за вас, Светлана Сергеевна, выздоравливайте", "Выздоравливайте. Ждем грандиозное шоу", - прокомментировали фанаты.

А некоторые признались, что, увидев две полоски на тесте, решили, что Светлана беременна, а затем уже прочитали ее пост.

"Первое, что я увидела - это две полоски! Подумала, что забеременела. Только потом поняла, что тест на COVID", "Блин я всегда путаю с тестом на беременность", "Поправляйтесь. Я подумала сначала, что это другие две полоски", "Сначала, еще не открыв пост через уведомление, подумала, что вы решились на третьего", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955227-ya-ne-stala-isklyucheniem-svetlana-loboda-zabolela-covid-19-i-obyavila-o-perenose-kontserta/