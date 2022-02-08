Ученые из России выяснили, опасен ли COVID-19 для половой функции мужчин

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Российские ученые в ходе исследования выяснили, что коронавирус снижает уровень гормонов у мужчин. Но после выздоровления показатели нормализуются, передает РИА Новости.

"COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса", - говорится в сообщении.

В эксперименте ученых Сеченовского университета приняли участие 44 мужчины, которые на момент начала исследования болели COVID-19, и еще 44 человека в контрольной группе, которые были здоровы. В первой группе ультразвуковое исследование никаких воспалений или нарушения кровотока в половых органах не показало.

А гормональный статус на момент болезни заметно ухудшился, включая снижение показателей тестостерона.

Но спустя три месяца после выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией заметных различий между двумя группами не было.

Таким образом, по словам главного исследователя, профессора Дмитрия Еникеева, удар по гормональной системе происходит на пике болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955152-uchenye-iz-rossii-vyyasnili-opasen-li-covid-19-dlya-polovoy-funktsii-muzhchin/