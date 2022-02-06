Здоровье
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Названо число заразившихся коронавирусом в Казахстане за сутки

Женщина в маске с кошельком стоит на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Опубликована свежая статистика по заболеваемости КВИ на территории Казахстана. Так, за 5 февраля в стране обнаружили 4826 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что за 4 февраля КВИ заразился 5721 человек, за 3 февраля - 6648 казахстанцев, за 2 февраля - 7656 граждан. Таким образом, сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в стране.

Наибольший прирост новых случаев КВИ наблюдается в Алматы. Сравнительно высокой заболеваемость остается в Нур-Султане, в Карагандинской области и в СКО, а также в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Алматинской областях.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 412;
  • в городе Алматы – 1 273;
  • в городе Шымкент – 52;
  • в Акмолинской области –360;
  • в Актюбинской области – 83;
  • в Алматинской области – 294;
  • в Атырауской области – 79;
  • в ВКО – 188;
  • в Жамбылской области – 51;
  • в ЗКО – 196;
  • в Карагандинской области – 632;
  • в Костанайской области – 391;
  • в Кызылординской области – 18;
  • в Мангистауской области – 22;
  • в Павлодарской области – 467;
  • в СКО – 297;
  • в Туркестанской области – 11.

Всего в стране за время пандемии выявлено 1 270 954 случая COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954766-nazvano-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/

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