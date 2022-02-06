Названо число заразившихся коронавирусом в Казахстане за сутки

Опубликована свежая статистика по заболеваемости КВИ на территории Казахстана. Так, за 5 февраля в стране обнаружили 4826 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что за 4 февраля КВИ заразился 5721 человек, за 3 февраля - 6648 казахстанцев, за 2 февраля - 7656 граждан. Таким образом, сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в стране.
Наибольший прирост новых случаев КВИ наблюдается в Алматы. Сравнительно высокой заболеваемость остается в Нур-Султане, в Карагандинской области и в СКО, а также в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Алматинской областях.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 412;
- в городе Алматы – 1 273;
- в городе Шымкент – 52;
- в Акмолинской области –360;
- в Актюбинской области – 83;
- в Алматинской области – 294;
- в Атырауской области – 79;
- в ВКО – 188;
- в Жамбылской области – 51;
- в ЗКО – 196;
- в Карагандинской области – 632;
- в Костанайской области – 391;
- в Кызылординской области – 18;
- в Мангистауской области – 22;
- в Павлодарской области – 467;
- в СКО – 297;
- в Туркестанской области – 11.
Всего в стране за время пандемии выявлено 1 270 954 случая COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954766-nazvano-chislo-zarazivshihsya-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/