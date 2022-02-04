Суточный прирост больных COVID-19 снова снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ\Владимир Третьяков

В Казахстане за сутки выявлено 6648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 1008 меньше меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа по-прежнему приходятся на Алматы и Нур-Султан.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 749

город Алматы - 1602

город Шымкент - 56

Акмолинская область - 507

Актюбинская область - 237

Алматинская область - 413

Атырауская область - 124

Восточно-Казахстанская область - 285

Жамбылская область - 93

Западно-Казахстанская область - 296

Карагандинская область - 611

Костанайская область - 545

Кызылординская область - 38

Мангистауская область - 47

Павлодарская область - 679

Северо-Казахстанская область - 351

Туркестанская область - 15

Всего в стране выявлено 1260407 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954529-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-snova-snizilsya-v-kazahstane/