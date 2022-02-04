Суточный прирост больных COVID-19 снова снизился в Казахстане

В Казахстане за сутки выявлено 6648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 1008 меньше меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.
Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа по-прежнему приходятся на Алматы и Нур-Султан.
Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 749
- город Алматы - 1602
- город Шымкент - 56
- Акмолинская область - 507
- Актюбинская область - 237
- Алматинская область - 413
- Атырауская область - 124
- Восточно-Казахстанская область - 285
- Жамбылская область - 93
- Западно-Казахстанская область - 296
- Карагандинская область - 611
- Костанайская область - 545
- Кызылординская область - 38
- Мангистауская область - 47
- Павлодарская область - 679
- Северо-Казахстанская область - 351
- Туркестанская область - 15
Всего в стране выявлено 1260407 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954529-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-snova-snizilsya-v-kazahstane/