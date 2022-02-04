Здоровье
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Суточный прирост больных COVID-19 снова снизился в Казахстане

Женщина на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ\Владимир Третьяков

В Казахстане за сутки выявлено 6648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 1008 меньше меньше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Согласно данным Минздрава, наибольшее количество зарегистрированных случаев за минувшие 24 часа по-прежнему приходятся на Алматы и Нур-Султан.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 749
  • город Алматы - 1602
  • город Шымкент - 56
  • Акмолинская область - 507
  • Актюбинская область - 237
  • Алматинская область - 413
  • Атырауская область - 124
  • Восточно-Казахстанская область - 285
  • Жамбылская область - 93
  • Западно-Казахстанская область - 296
  • Карагандинская область - 611
  • Костанайская область - 545
  • Кызылординская область - 38
  • Мангистауская область - 47
  • Павлодарская область - 679
  • Северо-Казахстанская область - 351
  • Туркестанская область - 15

Всего в стране выявлено 1260407 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954529-sutochnyy-prirost-bolnyh-covid-19-snova-snizilsya-v-kazahstane/

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