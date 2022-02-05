Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стало известно, сколько заболевших COVID-19 выявили за минувшие сутки в Казахстане. Информация по состоянию на 5 февраля 2022 года опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в стране выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на КВИ, тогда как ранее показатели превышали 6-7 тыс. случаев.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 684

город Алматы - 1182

город Шымкент - 56

Акмолинская область - 468

Актюбинская область - 149

Алматинская область - 382

Атырауская область - 81

Восточно-Казахстанская область - 233

Жамбылская область - 89

Западно-Казахстанская область - 231

Карагандинская область - 623

Костанайская область - 549

Кызылординская область - 40

Мангистауская область - 31

Павлодарская область - 590

Северо-Казахстанская область - 316

Туркестанская область - 17

Всего в республике обнаружили 1 266 128 заболевших.

По данным Минздрава, за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 22 человека.

Напомним, днем ранее в Казахстане COVID-19 подтвердился у 6648 человек. До этого было обнаружено 7656 заболевших. В первый день февраля КВИ выявили у 7149 жителей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954686-chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-kazahstane-prodolzhaet-snizhatsya/