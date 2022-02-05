Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Стало известно, сколько заболевших COVID-19 выявили за минувшие сутки в Казахстане. Информация по состоянию на 5 февраля 2022 года опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в стране выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на КВИ, тогда как ранее показатели превышали 6-7 тыс. случаев.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 684
- город Алматы - 1182
- город Шымкент - 56
- Акмолинская область - 468
- Актюбинская область - 149
- Алматинская область - 382
- Атырауская область - 81
- Восточно-Казахстанская область - 233
- Жамбылская область - 89
- Западно-Казахстанская область - 231
- Карагандинская область - 623
- Костанайская область - 549
- Кызылординская область - 40
- Мангистауская область - 31
- Павлодарская область - 590
- Северо-Казахстанская область - 316
- Туркестанская область - 17
Всего в республике обнаружили 1 266 128 заболевших.
По данным Минздрава, за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 22 человека.
Напомним, днем ранее в Казахстане COVID-19 подтвердился у 6648 человек. До этого было обнаружено 7656 заболевших. В первый день февраля КВИ выявили у 7149 жителей страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954686-chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-kazahstane-prodolzhaet-snizhatsya/