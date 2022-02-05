Здоровье
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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане продолжает снижаться

Девушка стоит в маске на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стало известно, сколько заболевших COVID-19 выявили за минувшие сутки в Казахстане. Информация по состоянию на 5 февраля 2022 года опубликована в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в стране выявлен 5721 заболевший с положительным ПЦР на КВИ, тогда как ранее показатели превышали 6-7 тыс. случаев.

В разрезе регионов:

  • город Нур-Султан - 684
  • город Алматы - 1182
  • город Шымкент - 56
  • Акмолинская область - 468
  • Актюбинская область - 149
  • Алматинская область - 382
  • Атырауская область - 81
  • Восточно-Казахстанская область - 233
  • Жамбылская область - 89
  • Западно-Казахстанская область - 231
  • Карагандинская область - 623
  • Костанайская область - 549
  • Кызылординская область - 40
  • Мангистауская область - 31
  • Павлодарская область - 590
  • Северо-Казахстанская область - 316
  • Туркестанская область - 17

Всего в республике обнаружили 1 266 128 заболевших.

По данным Минздрава, за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 22 человека.

Напомним, днем ранее в Казахстане COVID-19 подтвердился у 6648 человек. До этого было обнаружено 7656 заболевших. В первый день февраля КВИ выявили у 7149 жителей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954686-chislo-zaregistrirovannyh-sluchaev-covid-19-v-kazahstane-prodolzhaet-snizhatsya/

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