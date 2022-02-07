Легенда индийского кино Лата Мангешкар скончалась от COVID-19

Лата Мангешкар. Фото: ndtv.com

Известная индийская актриса и певица Лата Мангешкар умерла от COVID-19 на 93-м году жизни, передает NDTV.

Артистка в начале января была госпитализирована в больницу с COVID-19 и пневмонией. Некоторое время лечение помогало ей, но накануне состояние Мангешкар ухудшилось и ее подключили к аппарату ИВЛ.

Актрису Лату Мангешкар называют легендой индийского кинематографа и "соловьем Индии", после того, как она исполнила множество песен для фильмов.

Отмечается, что ее голос можно услышать в таких кинокартинах, как "Бродяга", "Месть и закон", "Ганг, твои воды замутились", "Меня зовут Джонни", "Затянувшаяся расплата", "Бобби". Артистка также сыграла в советско-индийских фильмах "Хождение за три моря" и "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".

За свою карьеру она получила немало наград как лучшая актриса и певица, а в 2001 году ее наградили высшей гражданской наградой Индии "Бхарат ратна".

Напомним, на 91-м году жизни скончалась итальянская актриса Моника Витти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954838-legenda-indiyskogo-kino-lata-mangeshkar-skonchalas-ot-covid-19/