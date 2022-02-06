Эрдоган поблагодарил Токаева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на твит Токаева с пожеланиями скорейшего выздоровления. Слова благодарности турецкого лидера появились в его официальном Twitter-аккаунте.
"Господин президент Токаев, я хотел бы поблагодарить Вас от своего имени и от имени моей жены Эмине за добрые пожелания. Передаю привет и любовь братскому народу Казахстана", - написал Эрдоган.
Ранее Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления турецкому коллеге и его супруге, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса. Сообщалось, что болезнь у них протекает в легкой форме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1954808-erdogan-poblagodaril-tokaeva/