Эрдоган поблагодарил Токаева

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ahmed Deeb/picture alliance via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на твит Токаева с пожеланиями скорейшего выздоровления. Слова благодарности турецкого лидера появились в его официальном Twitter-аккаунте.

"Господин президент Токаев, я хотел бы поблагодарить Вас от своего имени и от имени моей жены Эмине за добрые пожелания. Передаю привет и любовь братскому народу Казахстана", - написал Эрдоган.

Ранее Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления турецкому коллеге и его супруге, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса. Сообщалось, что болезнь у них протекает в легкой форме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1954808-erdogan-poblagodaril-tokaeva/