Шымкент перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

Шымкент. Фото: facebook.com/akimat.shymkent

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана по состоянию на 5 февраля 2022 года опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В распределении по зонам произошли некоторые изменения - Шымкент из "желтой" зоны перешел в "зеленую".

Ситуация на 5 февраля выглядит так:

в "красной" зоне : Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области;

: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне : Жамбылская и Мангистауская области;

: Жамбылская и Мангистауская области; в "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская и Туркестанская области.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане обнаружили 5721 заболевшего с положительным ПЦР на COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954705-shymkent-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu/