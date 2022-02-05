Шымкент перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана по состоянию на 5 февраля 2022 года опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В распределении по зонам произошли некоторые изменения - Шымкент из "желтой" зоны перешел в "зеленую".
Ситуация на 5 февраля выглядит так:
- в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области;
- в "желтой" зоне: Жамбылская и Мангистауская области;
- в "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская и Туркестанская области.
Напомним, за минувшие сутки в Казахстане обнаружили 5721 заболевшего с положительным ПЦР на COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954705-shymkent-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu/