Внезапную пользу от коронавируса обнаружили казахстанские врачи

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В Восточно-Казахстанской области врачи назвали внезапную пользу от коронавируса. Говорят, что благодаря массовому прохождению компьютерной томографии в 2021 году удалось на ранней стадии выявить онкологические заболевания легких, передает YK-news.kz.

В первый год пандемии онкологи опасались, что возрастет число запущенных случаев рака, так как люди не имели возможности вовремя обратиться к врачу.

Но по итогам 2021 года медики констатируют, что самого страшного не произошло.

"Онкология - одна из немногих служб, которая не остановила свою плановую деятельность. Мы ожидали, что будет всплеск, но статистика показала, что мы, в общем, справились, всплеска запущенных случаев, особенно визуальных локализаций, не произошло", - отмечает главный внештатный онколог управления здравоохранения ВКО Гульмира Сагидуллина.

По словам врачей, во время пандемии углубленному исследованию подверглось больше людей, чем обычно.

"С одной стороны, ковид нам помог, потому что за это время все слои населения начали проходить компьютерную томографию, чтобы выявлять, есть ли поражения в легких.

Выявляя ковид, мы одновременно выявляли и раковые заболевания. Это было у нас на контроле с диагностами-рентгенологами. Когда они выявляли какое-то новообразование в легких, то сразу же нам сообщали. После того, как этот пациент вылечивался от ковида, мы брали его на себя", - добавил заведующий отделением онкогинекологии и маммологии многопрофильного центра онкологии и хирургии Серик Мухамеджанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954704-vnezapnuyu-polzu-ot-koronavirusa-obnaruzhili-kazahstanskie-vrachi/