Здоровье
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Более 7 тыс. случаев заражения КВИ выявили за сутки в Казахстане

Медработница держит в руках органайзер для пробирок
Иллюстративное фото: Pedro Vilela/Getty Images

За минувшие сутки в Казахстане выявили 7 656 случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует в своем Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В Казахстане вновь стал увеличиваться суточный прирост новых случаев COVID-19. Вчера эта цифра составляла 7 149, тогда как до этого, несколько дней подряд наблюдалось постепенное снижение роста заболеваемости.

Минимальный показатель был зарегистрирован 31 января, тогда число заболевших составило 5 466.

Наибольший прирост заболевших за 2 февраля наблюдается в столице, в городе Алматы и в Карагандинской области.

Тем не менее, в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях это число, напротив, уменьшилось, по сравнению с предыдущими показателями.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 7 656 новых случаев заболевания КВИ, среди которых:

  • в Нур-Султане – 907;
  • в Алматы – 1 549;
  • в Шымкенте – 75;
  • в Акмолинской области – 607;
  • в Актюбинской области – 247;
  • в Алматинской области – 358;
  • в Атырауской области – 149;
  • в Восточно-Казахстанской области – 310;
  • в Жамбылской области – 123;
  • в Западно-Казахстанской области – 351;
  • в Карагандинской области – 1 201;
  • в Костанайской области – 503;
  • в Кызылординской области – 48;
  • в Мангистауской области – 67;
  • в Павлодарской области – 758;
  • в Северо-Казахстанской области – 369;
  • в Туркестанской области – 34.

Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954329-bolee-7-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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