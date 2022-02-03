Более 7 тыс. случаев заражения КВИ выявили за сутки в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане выявили 7 656 случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует в своем Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
В Казахстане вновь стал увеличиваться суточный прирост новых случаев COVID-19. Вчера эта цифра составляла 7 149, тогда как до этого, несколько дней подряд наблюдалось постепенное снижение роста заболеваемости.
Минимальный показатель был зарегистрирован 31 января, тогда число заболевших составило 5 466.
Наибольший прирост заболевших за 2 февраля наблюдается в столице, в городе Алматы и в Карагандинской области.
Тем не менее, в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях это число, напротив, уменьшилось, по сравнению с предыдущими показателями.
Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 7 656 новых случаев заболевания КВИ, среди которых:
- в Нур-Султане – 907;
- в Алматы – 1 549;
- в Шымкенте – 75;
- в Акмолинской области – 607;
- в Актюбинской области – 247;
- в Алматинской области – 358;
- в Атырауской области – 149;
- в Восточно-Казахстанской области – 310;
- в Жамбылской области – 123;
- в Западно-Казахстанской области – 351;
- в Карагандинской области – 1 201;
- в Костанайской области – 503;
- в Кызылординской области – 48;
- в Мангистауской области – 67;
- в Павлодарской области – 758;
- в Северо-Казахстанской области – 369;
- в Туркестанской области – 34.
Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954329-bolee-7-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/