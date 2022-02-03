Более 7 тыс. случаев заражения КВИ выявили за сутки в Казахстане

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За минувшие сутки в Казахстане выявили 7 656 случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует в своем Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

В Казахстане вновь стал увеличиваться суточный прирост новых случаев COVID-19. Вчера эта цифра составляла 7 149, тогда как до этого, несколько дней подряд наблюдалось постепенное снижение роста заболеваемости.

Минимальный показатель был зарегистрирован 31 января, тогда число заболевших составило 5 466.

Наибольший прирост заболевших за 2 февраля наблюдается в столице, в городе Алматы и в Карагандинской области.

Тем не менее, в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях это число, напротив, уменьшилось, по сравнению с предыдущими показателями.

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 7 656 новых случаев заболевания КВИ, среди которых:

в Нур-Султане – 907;

в Алматы – 1 549;

в Шымкенте – 75;

в Акмолинской области – 607;

в Актюбинской области – 247;

в Алматинской области – 358;

в Атырауской области – 149;

в Восточно-Казахстанской области – 310;

в Жамбылской области – 123;

в Западно-Казахстанской области – 351;

в Карагандинской области – 1 201;

в Костанайской области – 503;

в Кызылординской области – 48;

в Мангистауской области – 67;

в Павлодарской области – 758;

в Северо-Казахстанской области – 369;

в Туркестанской области – 34.

Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954329-bolee-7-tys-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/