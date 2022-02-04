Иммунолог рассказал об эффекте ноцебо после вакцинации от COVID-19

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Большинство вакцинированных от COVID-19 сталкиваются с эффектом ноцебо, передает Ura.ru.

"Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлено эффектом ноцебо. Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления", - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

У этих людей проявляются нежелательные последствия вроде головных болей, слабости, недомоганий. Но их появление никак не связано с самой вакциной, а вызвано эффектом ноцебо.

Если после первой прививки на это жалуются 70 процентов, то после второй 50 процентов.

С таким же эффектом сталкиваются те, кто получил вакцину от гриппа.

Напомним, японские ученые рассказали об условиях для заражения омикрон-штаммом. А бельгийский специалист назвал новый вариант "облегчением".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954629-immunolog-rasskazal-ob-effekte-notsebo-posle-vaktsinatsii-ot-covid-19/