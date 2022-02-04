ВОЗ заявила о шансе для Европы взять распространение COVID-19 под контроль

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Представитель организации заявил, что у стран Европы есть шанс взять распространение коронавируса под контроль, передает сайт ВОЗ.

Этому, по словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, могут поспособствовать продолжение вакцинации и ревакцинации населения, "благоприятная сезонная пауза по мере выхода из зимы", а также особенности омикрон-штамма.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", - сказал Клюге.

Клюге отметил, что необходимо поощрять личную ответственность и "самозащитное поведение" людей. Усилить меры для выявления новых мутаций вируса и сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоев населения.

Ранее в ВОЗ заявили, что ограничения на международные поездки в пандемию оказались неэффективными. А также предположили, что коронавирус постепенно обретает черты эндемичной инфекции.

Также организация порекомендовала усовершенствовать вакцины для борьбы с омикрон-штаммом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954551-voz-zayavila-o-shanse-dlya-evropy-vzyat-rasprostranenie-covid-19-pod-kontrol/