ВОЗ рекомендовала усовершенствовать вакцины для борьбы с омикрон-штаммом

Здание ВОЗ в Женеве. Фото: Kyodo News via Getty Images

Техническая консультативная группа по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения рекомендует обновить и усовершенствовать существующие вакцины от COVID-19 для борьбы с омикрон-штаммом и другими вариантами, передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что необходимо продолжать создавать вакцины от коронавируса, которые будут способны бороться с новыми мутациями и предотвращать развитие тяжелой формы COVID-19.

"До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая "омикрон", а также новыми штаммами", – отметила группа.

Ранее ВОЗ заявила, что половина Европы будет инфицирована "омикроном" в течение недель. Так как в первую неделю нового года в европейских странах было зафиксировано семь миллионов случаев. А за последние 14 дней этот показатель был увеличен в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950681-voz-rekomendovala-usovershenstvovat-vaktsiny-dlya-borby-s-omikron-shtammom/